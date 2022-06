Inscrições para a Cavalgada da Expoacre têm início nesta segunda-feira

As inscrições para participar do evento que abre a Expoacre 2022 no dia 30 de julho, a Cavalgada, tiveram início nesta segunda-feira, 20. É possível inscrever-se nas categorias Cavalo, Quadriciclo e Comitiva.

Taiane Belarmino, diretora administrativa técnica da Secretaria de Estado de Empreendedorismo e Turismo (Seet), destaca a importância das inscrições para o evento.

“A Cavalgada é um evento tradicional do nosso estado. As inscrições são gratuitas, salvo as categorias que precisam de autorização de órgãos específicos, tais como Cavalo e comitivas que precisam de exames e autorização do Corpo de Bombeiros. O cadastro é extremamente importante para que tenhamos uma base de quantas pessoas estarão participando, o que facilita a organização do evento”, ressalta a diretora.

As inscrições vão até o dia 29 de julho, sexta-feira, das 8 às 12h, na sede da Seet, no centro de Rio Branco.

Documentos

– Quem pretende ir a cavalo precisa apresentar cópia do RG do responsável pelo animal, carteira de vacinação de influenza do animal, Guia de Transporte (GTA), exame de anemia infecciosa equina (AIE) e exame de mormo.

– Quem vai de quadriciclo precisa apresentar cópia do RG do condutor ou do proprietário.

– Quem vai se inscrever como comitiva precisa apresentar cópia do RG do representante legal do grupo e memorial descritivo da estrutura física para comitiva.

Vistoria de veículos

A vistoria dos caminhões e trios utilizados na comitiva será realizada entre os dias 26 e 29 de julho (terça e sexta-feira), no estacionamento da Arena da Floresta. É necessário apresentar a Unidade Fiscal Padrão (UFP) expedida pelo Corpo de Bombeiros.