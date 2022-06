Inscrições para o Programa de Estágio da Energisa termina no domingo, 19 

A Energisa busca novos talentos para 116 vagas de estágio nos estados do Acre, Minas Gerais, Paraíba, Sergipe, Tocantins, Rio de Janeiro, São Paulo, Rondônia, Mato Grosso do Sul e Mato Grosso. As inscrições podem ser feitas clicando aqui até o domingo, 19/06. O processo de seleção será totalmente online.

Os candidatos podem buscar uma oportunidade para nível superior nas áreas de Administração, Ciências Contábeis, Direito, Economia, Engenharia Elétrica e Estatística. Para as vagas de estágio de nível técnico as áreas são: Eletrotécnica, Eletroeletrônica ou Eletromecânica.

O programa de estágio tem duração de 12 meses, sendo possível renovação por mais 12. A Energisa oferece remuneração compatível com o mercado, incluindo vale-transporte e seguro de vida. Os candidatos selecionados poderão atuar em vários departamentos da empresa. O processo de seleção será totalmente online.

Sobre a Energisa

Com 117 anos de história, a Energisa é o maior grupo privado com capital nacional do setor elétrico brasileiro. Somos um ecossistema de produtos e serviços voltado para protagonizar a transformação energética, conectando pessoas e empresas à melhor solução de energia e construindo um mundo mais sustentável.

Nosso portfólio abrange 11 distribuidoras, 11 concessões de transmissão, geração de grande porte renovável, uma marca inovadora de soluções energéticas – a (re)energisa –, com geração distribuída por fonte renovável, comercialização de energia no mercado livre e serviços de valor agregado, além de uma central de serviços compartilhados, uma empresa de contact center e a fintech Voltz, a primeira do nosso setor no mercado de contas digitais.

Transformamos energia em conforto e desenvolvimento para mais de 20 milhões de pessoas em 862 municípios de todas as regiões do país e geramos mais de 20 mil empregos, diretos e indiretos.