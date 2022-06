Inter x Flamengo: veja onde assistir, escalações, desfalques e arbitragem

Internacional e Flamengo se enfrentam neste sábado em partida válida pela 11ª rodada do Brasileirão. A bola rola às 21h, no estádio Beira-Rio, em Porto Alegre. O ge acompanha o clássico do futebol brasileiro em tempo real, com vídeos exclusivos.

O Inter está invicto há 14 jogos na temporada, sendo 12 sob comando do técnico Mano Menezes. Embalado por dois bons resultados fora de casa, vitória sobre Bragantino e empate com o Santos, o Colorado quer voltar a vencer diante do torcedor pelo Brasileirão, o que não acontece desde 17 de abril. Em 7º com 15 pontos, pode encerrar a rodada entre a 3ª e a 14ª posição.

O Flamengo estreará o técnico Dorival Júnior no Beira-Rio. Após a saída de Paulo Sousa, o treinador desembarcou no fim da noite desta sexta para comandar a equipe neste sábado. O Rubro-Negro vem de duas derrotas consecutivas e é o 14º, com 12 pontos.