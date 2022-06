Internada, Marilu Bueno realiza cirurgia e entra em estado grave

A atriz Marilu Bueno, apresentou uma piora no seu estado de saúde após ter se submetido a cirurgia no abdômen. Internada no Hospital Municipal Miguel Couto, no Leblon, na Zona Sul do Rio de Janeiro, a artista de 82 anos está sedada e sob uso de respirador na UTI (Unidade de Terapia Intensiva).

De acordo com informações da coluna de Ancelmo Gois, do jornal O Globo, a situação da veterana é bastante delicada. O motivo de sua internação e sobre a realização da cirurgia ainda não foram divulgados.