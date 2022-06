Ipê entrega mais de 140 residências e realiza o sonho da casa própria de acreanos

No mês em que a IPÊ Empreendimentos completa aniversário de 44 anos de atuação no mercado imobiliário em Rio Branco com vários empreendimentos já entregues, teve inicio a concretização do sonho da casa própria de mais famílias com o inicio da entrega das 143 casas do empreendimento Residencial Bonsucesso III.

Desde o dia 11 de maio, a IPÊ está com a programação semanal de entrega das chaves para os novos moradores do Loteamento Parque Bonsucesso com a entrega das Casas modelo violeta, que são unidades de 2 quartos com muro e portão que fazem parte da terceira fase do projeto Residencial Bonsucesso.

Para garantir a qualidade e uma melhor organização para todas as entregas, a programação vem sendo realizadas por quadras onde o cliente realiza a vistoria do imóvel e confirma se está tudo dentro dos conforme para o recebimento das chaves.

A cliente Alessandra Rodrigues é uma das novas moradoras que recebeu sua chave junto com o esposo Daniel e o filho Davi que também estiverem visitando a casa para receber as chaves.

Morando de favor em uma casa com cômodos apertados, Alessandra se emocionou no momento de receber as chaves do seu imóvel e disse que apesar das dificuldades financeiras desde quando se casou, nunca desistiu de buscar sua casa própria.

“Desde quando a gente casou, eu e meu esposo sonhávamos muito em conseguir comprar a nossa casa, mas devido as dificuldades financeiras e muitas outras coisas a gente não conseguiu. Sempre eu passava pela frente da IPE, e me dizia: ‘Meu Deus, eu queria tanto ter uma casa lá da IPE’. E passou mais de 3 anos eu guardando esse sentimento, e um dia eu disse para meu amor: vai lá dá uma olhada para vê como é as casas, vai fazer um financiamento. Ai ele foi e deu tudo certo, para honra e glória do Senhor”, comentou com os olhos lagrimando de alegria após vistoriar a casa.

Muito emocionada depois de receber o imóvel, Rodrigues disse que foi muito além do que ela imaginou. “Só temos muito agradecer a Deus, em primeiro lugar, e em segundo a IPE que nos concedeu essa maravilhosa casa, linda, uma casa dos meus sonhos, toda planejada. Tudo conforme meus planos. Foi além do que eu pensei”, finalizou.

Para o Diretor Comercial da IPÊ, Ricardo Leite, o projeto do Residencial Bonsucesso foi um verdadeiro sucesso, pois o esforço da empresa em manter um preço acessível da casa garantiu que antes do inicio da entrega das chaves todas as unidades fossem vendidas.

“Estamos muito felizes por mais essa entrega em parceria com a Ômega Engenharia que aceitou o desafio de construir 143 casas e mesmo com o aumento dos preços da construção civil, conseguimos manter um preço muito acessível para as pessoas saírem do aluguel e terem sua casa própria”, disse Leite.

De acordo com Ricardo, a facilidade de pagamento e a possibilidade de financiar até 90% do valor do imóvel foi um dos diferenciais deste projeto. “Em parceria com a CAIXA conseguimos viabilizar um empreendimento que possibilitasse as pessoas financiar até 90% do valor do imóvel com taxas muito acessíveis e ainda conseguimos parcelar a entrada para facilitar a realização do sonho da casa própria”, completou.

Com todas as unidades vendidas do Residencial Bonsucesso III, agora a IPÊ se prepara para novos lançamentos este ano, mas ainda conta com Lotes (Terrenos) disponíveis para a venda e Casas de 2 e 3 quartos que podem ser financiadas na modalidade aquisição e construção nos Loteamentos Parque Bonsucesso e Portal Ipê, com a assessoria completa dos Corretores IPÊ.

Para saber mais entre em contato pelo site – www.ipeempreendimentos.com.br – ou perfis das redes sociais da IPÊ no Instagram (@ipeevoce) ou Facebook.