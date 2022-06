Um vídeo inusitado chamou a atenção dos internautas. Nas filmagens, um jacaré apelidado de Jubileu atende pelo nome ao ser chamado por uma moça. O caso é de Marabá, no Pará.

No vídeo, o animal aparece na margem do córrego assim que a mulher começa a falar. “Jubileu é um jacaré que vive aqui no fundo de casa em um córrego onde eu pesco. Vem cá dar oi para o pessoal”, chama.

Veja: