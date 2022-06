James Pequeno: show de Dj Gugga agita noite em Rio Branco; ContilNet traz cliques exclusivos

Um dos DJ’s de funk mais requisitados do Brasil, DJ Guuga agitou a noite acreana. Sendo um dos melhores shows nacionais da atualidade, DJ Guuga se apresentou no estacionamento do Arena da Floresta na noite desta sexta-feira (4).

DJ Guuga revolucionou o Funk de uma forma jamais vista, estourando várias músicas, como a “Depende”, em parceria com o cantor Wesley Safadão e Zé Felipe, “Os Penetras”, “Tchau pra quem Namora”, “Helicóptero” , “Disputa pra qual mais Kika”, “Esse é o DJ Guuga tem Meu respeito” entre outras.

Nosso colunista, James Pequeno esteve registrando quem circulou no evento. E claro, fez os melhores cliques do evento para você acompanhar em primeira mão. Confira!