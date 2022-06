Jenilson, Edvaldo e Jonas visitam Granja Carijó e afirmam que Estado precisa investir no setor produtivo

Os deputados estaduais Jenilson Leite, Jonas Lima e Edvaldo Magalhães, visitaram nesta segunda-feira (13), a Granja Carijó, localizada na BR-317, sentido Rio Branco – Boca do Acre (AM).

Um dos maiores empreendimentos do estado, a empresa possui sede em Cruzeiro do Sul e Senador Guiomard, produzindo 204 mil ovos por dia por meio de quase 260 mil aves.

Os deputados conheceram as instalações e todo o processo de produção da empresa que iniciou no mercado acreano em 2010.

Pré-candidato ao Governo, Jenilson Leite destacou a capacidade e modernizar do empreendimento que hoje abastece 54% do mercado acreanos.

“São para negócios como este que o Estado precisa construir políticas públicas para ajudar no impulsionamento, porque depois com os novos investimentos, a gente consegue gerar emprego, renda e também melhorar a economia do nosso Estado”, afirmou.

Edvaldo Magalhães destacou o crescimento da empresa ao longo dos anos. “Isso aqui é um exemplo de acreanos, do Juruá, de Cruzeiro do Sul, que são pioneiros na produção de ovos, que vieram para Rio Branco, aqui na região das 4 bocas, e hoje tem uma indústria moderna, com os equipamentos mais modernos que o Brasil possui em tecnologia e produzindo aqui 204 mil ovos por dia. Ano que vem já pode passar de 300 mil. Então, é um exemplo de que com o abraço de quem tem causa, a iniciativa privada tem coragem de investir, se o poder público tiver coragem também de apoiar”.

Jonas Lima parabenizou o diretor-geral da empresa, Diogo Luís, pelo investimento: “Quero parabenizar o Diogo, em nome da família. Te agradecer por receber nós, hoje, aqui e com esse avanço. Eu cheguei o ano passado e tinha um galpão em construção e hoje encontrei 50 mil aves lá dentro. Isso é uma alegria para mim como deputado estadual. A geração de emprego que você está criando aqui. É importante conhecermos as nossas indústrias para sabermos o que vamos fazer lá na frente”, disse.