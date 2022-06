Jesus Sérgio anuncia início da construção do novo acesso de Tarauacá

O deputado federal Jesus Sérgio (PDT) anunciou nesta sexta-feira (24), o início das obras para a construção do novo acesso do município de Tarauacá, que terá duas vias urbanas asfaltadas, uma rotatória que liga o município à BR-364, uma ciclovia e uma praça de convivência.

Ao todo a obra, que representa investimentos no setor de mobilidade urbana, custará cerca de R$ 11 milhões e serão executados pelo Deracre. Os recursos, que já começaram a ser liberados pelo governo federal, são de uma emenda ao orçamento enviada pelo deputado Jesus Sérgio.

A construção da nova entrada de Tarauacá atende a uma demanda antiga dos alunos do Instituto federal do Acre (Ifac), que agora terão um trajeto seguro até a unidade de ensino. Além disso, essa obra beneficia os produtores rurais e a população com mais uma opção para entrar na cidade.

“Essa obra representa um marco para Tarauacá, pois atende os estudantes do Ifac, trará desenvolvimento urbano e melhorias para os produtores rurais, já que agora eles terão mais uma via para desembarcar seus produtos trazidos da zona rural”, destacou Jesus Sérgio.