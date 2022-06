Joelma recebe alta hospitalar após edema por pegar quatro vezes covid

Joelma, de 47 anos, recebeu alta hospitalar após internação no Hospital São Luiz Itaim, em São Paulo, para uma série de exames de check-up após quatro episódios de covid-19. Ela foi diagnosticada com esofagite — inflamação da mucosa do esôfago —, gastrite e um edema.

A informação sobre a alta hospitalar foi confirmada a esta coluna de Splash pela assessoria de imprensa da cantora.

Informamos que a paciente Joelma da Silva Mendes teve alta hospitalar na manhã deste sábado (11) em ótimas condições e seguirá seu tratamento a partir de agora em sua residência. Aproveitamos para agradecer todo carinho, amor e orações de todo o público.

A cantora anunciou nas redes sociais a alta hospitalar com um vídeo:

