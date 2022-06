Jogos na internet e métodos de pagamento online – o que precisa de saber

Muitas pessoas têm muitas perguntas sobre pagamentos on-line e como eles funcionam.

No mundo dos Jogos Online, é importante saber como transferir dinheiro entre sua conta e outros jogadores.

Neste artigo mostraremos como isto funciona na prática, bem como quais são os métodos de pagamento disponíveis para uso nos Jogos e Cassinos online.

Jogos e Cassinos Online: Métodos de Pagamento

Quando você faz um pagamento, o processo é muito simples. Nos sítios de Jogos e Cassino Online, você só precisa fazer um depósito em sua conta e depois esperar pela confirmação. Leva algum tempo para que o dinheiro seja transferido para sua conta, mas não há taxas envolvidas neste processo.

A única coisa que importa é se o método de pagamento escolhido funciona ou não com seu país e se funciona, então nada mais o impede de jogar em qualquer cassino online lá fora!

A melhor parte destes cassinos online é que eles aceitam muitos tipos diferentes de métodos de pagamento, incluindo cartões de crédito (Visa & Mastercard), e-wallets como Skrill & Neteller etc., cartões pré-pagos como Entropay & Payoneer etc..

Eles também têm disponíveis saques instantâneos, o que os torna ainda mais convenientes do que nunca!

Pagamentos em Neteller

A Neteller é uma empresa de processamento de pagamentos on-line especializada em fornecer pagamentos online seguros, confiáveis e rápidos aos usuários. A Neteller é utilizada por muitos cassinos online, sites de apostas e casas de apostas esportivas como uma forma conveniente para os clientes depositarem dinheiro em suas contas.

O processo de transferência de fundos de sua conta bancária ou de cartão de crédito para sua conta Neteller leva até três dias úteis, mas uma vez que a transação tenha sido aprovada por seu sistema, você pode usá-la para transferências imediatas entre diferentes cassinos ou sites de apostas.

Pagamentos em Skrill

Skrill é um sistema seguro de pagamento on-line, carteira eletrônica e rede de pagamento global.

Foi fundada em 2001 em Londres por David Henderson e Alex Ansbacher, que anteriormente trabalhavam com o provedor de serviços financeiros da empresa Moneybookers.

Em 2010, a Skrill tornou-se uma empresa de capital aberto como Skrill Limited (SKR), que desde então está listada na Bolsa de Valores de Londres sob o código SKR.

A plataforma permite aos indivíduos transferir dinheiro instantaneamente ao redor do mundo, seja através de transferências bancárias ou cartões de crédito/débito.

O serviço também permite aos usuários fazer compras on-line em mais de 25 milhões de sites que aceitam pagamentos Skrill – incluindo muitos dos principais operadores de cassinos, como Unibet Casino.

Pagamentos em Visa / Mastercard

Visa e Mastercard são os métodos de pagamento mais populares e aceitos por quase todos os cassinos online. Eles também são aceitos pela maioria dos países, tornando-os uma escolha fácil para os jogadores internacionais.

Você pode usar o cartão Visa/Mastercard em qualquer um de nossos cassinos recomendados, sem problemas. Quando você faz um depósito, seus fundos geralmente são transferidos imediatamente.

A única coisa a notar é que se você quiser sacar os ganhos através de Visa ou Mastercard, eles podem levar até quatro dias (em alguns casos).

Pagamentos em Pix

O pagamento por Pix é um método de pagamento de cassino online que está crescendo rapidamente em popularidade, e por uma boa razão.

Este serviço permite que os jogadores depositem dinheiro em suas contas de dinheiro real usando uma variedade de métodos convenientes, incluindo cartões de crédito ou transferências bancárias. A empresa construiu uma reputação de pagar os ganhos à velocidade da luz e oferece alguns dos bônus mais generosos que existem.

O Pixpayouts oferece pagamento instantâneo em depósitos via cartão de débito ou PayPal, mas não tem nenhum requisito mínimo de saque.

Os saques podem ser feitos em apenas 24 horas após o processamento de seu pedido; no entanto, pode levar até 72 horas durante os horários de pico de jogo, devido ao aumento do volume de tráfego nos escritórios do Pixpayouts.

Pagamentos em Criptomoedas

O mundo da moeda criptográfica é um mundo confuso. Com tantas moedas diferentes, pode ser difícil entender como todas elas funcionam e quais valem seu dinheiro.

Estas são 2 das moedas criptográficas mais populares que os cassinos aceitam:

Bitcoin – A moeda criptográfica mais amplamente aceita pelos cassinos online. É também conhecida como “BTC” ou “XBT” nas trocas.

Litecoin – Um segundo lugar próximo em termos de popularidade com cassinos, mas ainda não tão amplamente aceito como o Bitcoin nesta indústria. Você pode ver a Litecoin referida como LTC nas trocas, embora normalmente seja abreviada apenas para “LTC”.

Pagamentos em Transferência Bancária

As transferências bancárias são a opção mais popular entre os cassinos online.

A razão disso é que as transferências bancárias são seguras e fáceis de usar, e os jogadores podem ser pagos diretamente em sua conta bancária em questão de horas.

As transferências bancárias estão disponíveis em muitos países ao redor do mundo, com transferências bancárias disponíveis em muitas moedas também.

As transferências bancárias também vêm com o benefício adicional de não cobrar nenhuma taxa por enviar ou receber dinheiro de outros jogadores que tenham contas em seu cassino favorito.

Muitos bancos também lhe oferecerão saques gratuitos em caixas eletrônicos se você sacar dinheiro usando seu cartão de débito em agências locais ou caixas eletrônicos (isto é às vezes chamado de “proteção contra saques a descoberto”).

Finalmente, ao usar as transferências bancárias em vez de cartões de crédito ou e-wallets (Skrill), você nunca ficará sem fundos enquanto joga em nosso site!

Pagamentos em PayPal

O PayPal é uma forma segura, rápida e fácil de pagar e ser pago on-line.

O PayPal é a solução líder mundial de pagamento on-line para eBay, leilões on-line e negócios on-line.

PayPal é um negócio global de comércio eletrônico que permite que pagamentos e transferências de dinheiro sejam feitos através da Internet.

Pagamentos em Boleto

Você também pode usar o Boleto para fazer depósitos em cassinos online.

O Boleto é um sistema de pagamento sem dinheiro que é popular no Brasil. É basicamente uma forma eletrônica de pagar suas contas e serviços, portanto você pode usá-lo como um método conveniente para pagar o saldo de sua conta de cassino sem ter que carregar dinheiro com você.

O boleto é seguro e protegido porque utiliza uma criptografia SSL de 128 bits para que todas as informações pessoais permaneçam confidenciais ao efetuar pagamentos on-line.

O serviço também possui uma política de proteção antifraude para garantir que ninguém mais possa acessar suas informações bancárias a menos que saiba qual senha está sendo usada para a transação (e mesmo assim há medidas tomadas contra criminosos).

Os pagamentos online são fáceis – seu dinheiro é transferido instantaneamente e com segurança.

É fácil usar e fazer pagamentos nos Jogos e Cassinos online. O dinheiro é transferido instantaneamente e com segurança.

Seu dinheiro será transferido instantaneamente e com segurança quando você fizer um pagamento online.

É fácil fazer o login, selecionar seu método de pagamento e inserir seus dados – aí fazem o resto do trabalho duro por você!