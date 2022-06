Jornalista acreana comemora divórcio nas redes sociais com direito a bolo com caixão do ex

Foi em tom de humor que a jornalista Luana Lima, terminou o seu relacionamento conjugal. Um bolo com um recado bem direcionado “enfim divorciada” foi para os milhares de internautas que seguem a simpática profissional.

Os amigos mandaram mensagens positivas para Luana e assim como ela pediu, desejaram boas vibrações para a nova fase. Ela explicou que não fez isso para magoar ninguém. “O bom é você terminar relacionamentos com humor e não com tristeza, até porque a vida tem que seguir. Se não deu certo, temos que seguir”, disse Luana Lima.

Ela manda um recado autêntico para as pessoas que precisam trabalhar o desapego. “Amor-próprio é diferente de egoísmo! Então, cuide-se, ame-se, respeite-se mais! Aproxime-se de pessoas que te fazem bem, afaste-se das que te fazem mal, mas se este último não for possível, use a sabedoria para não se deixar afetar por elas. Tenha uma base sólida para poder construir o que quiser depois! Vivendo novidade, que venha o novo!”.

