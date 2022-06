Jovem bêbado compra cavalo em leilão em MS e só descobre no dia seguinte

Um dia de bebedeira transformou-se em uma dor de cabeça além da ressaca para um jovem de 24 anos em Dourados, Mato Grosso do Sul. Diogo Machado acabou comprando um cavalo em um impulso enquanto estava alcoolizado.

Ao G1, o rapaz contou que estava em casa quando amigos o colocaram em um grupo de leilão no último sábado (4). Após alguns momentos, o rapaz havia feito diversas ofertas para comprar os animais.

“Estava participando do leilão online e lembro que uma pessoa deu o lance de R$ 100 em um cavalo, achei muito barato e fui dando mais lances”, explicou.

Diogo admitiu que “não estava tão sóbrio” quando realizou os lances. Para piorar, saiu com algumas pessoas à tarde e esqueceu do assunto.

“Quando notei, tinha comprado um cavalo. Não sei cuidar de cachorro, como vou dar conta de cuidar de um cavalo?”, questionou. “Acordei com mensagens cobrando o valor do leilão, fiquei em choque e minha mãe queria me matar. Não lembrava de muita coisa.”

Problemas se acumulam

Não bastasse a dor de cabeça de lidar com a compra, Diogo descobriu da pior forma a as dificuldades e burocracias para ser dono do animal.

“O cavalo está em Novo Horizonte do Sul. Achei que era só colocar dentro da carretinha e ir embora, mas precisa de documento e o transporte. Era mais caro que o cavalo”, lamentou.

Somente com a ajuda de amigos e parentes o jovem conseguiu dar fim ao episódio. Ele realizou uma vaquinha, conseguiu pagar o leilão e, posteriormente, revender o animal.