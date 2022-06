Jovem é preso vendendo drogas em via pública de Rio Branco

O traficante Adegilson de 22 anos, foi preso acusado de tráfico de drogas, na noite deste sábado (4), na rua Belo Jardim, no bairro Geraldo Fleming, em Rio Branco.

Segundo informações de policiais militares da Força Tática do 1° Batalhão, eles estavam em patrulhamento de rotina quando viram os dois jovens em via pública vendendo drogas. Ao perceber a presença da guarnição, um jovem fugiu, mesmo com os policiais militares realizando o cerco.

Adegilson foi abordado e minutos depois de conversar com os PMs disse que a droga que eles estavam vendendo estava embaixo de uma residência. Os militares foram até o local e encontraram 41 tabletes de maconha, 44 papelotes de merla e 170 cabecinha de cocaína.

Diante dos fatos foi dada voz de prisão ao jovem, que foi encaminhado à Delegacia de Flagrantes (Defla), juntamente com as drogas apreendida para serem tomadas as medidas cabíveis.