Jovem morre com disparo acidental durante caçada no interior do Acre

O jovem Antônio Francisco de França Carneiro, de 20 anos, conhecido popularmente como “Caboco”, foi morto com disparo de arma de fogo acidental durante uma caçada na manhã desta segunda-feira (20), no km 19 do Ramal Espiara, na BR-364, sentido Rio Branco/Sena Madureira, no interior do Acre.

Segunda informações de testemunhas, Antônio Francisco estava caçando com três amigos, quando foi atirar em um “porco da mata” e a arma acabou enroscando em vários galhos de árvore e ocorreu o disparo acidental. O tiro acabou atingido o pescoço de Antônio, que ainda foi socorrido pelos companheiros de caçada, que levaram a vítima em uma rede por vários quilômetros até encontrarem um veículo e levaram o rapaz até o Samu.

A família acionou o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), que enviou uma ambulância que só atestou morte de Antônio Francisco. Os próprios socorristas encaminharam o corpo da vítima ao Instituto Médico Legal (IML) em Rio Branco, para os exames cadavéricos.

O caso será investigado pela Delegacia de Polícia Civil do Bujari.