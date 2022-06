Jovem tem casa invadida e é morto a tiros no interior do Acre; vítima teria matado outra pessoa no mesmo dia

Jonas de Lima Rodrigues, vulgo “Peruano”, foi morto a tiros na noite de sábado (4), na rua Jacir de Melo Teixeira, no bairro São José, no município de Cruzeiro do Sul, no interior do Acre.

Segundo informações da polícia, na tarde ainda de sábado, Jonas teria dado vários golpes de faca em uma pessoa identificado como Ronaldo Torres Pereira, de 37 anos, que morreu horas depois de dar entrada no Hospital Regional do Juruá.

Após a morte de Ronaldo, um facção criminosa decretou a morte Peruano. Durante a noite, Jonas estava em casa quando acabou surpreendido por três criminosos que, de posse de armas de fogo, realizaram três disparos contra a vítima, que morreu antes de receber socorro médico.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado e enviou uma ambulância básica ao local, mas foi necessário acionar a viatura de suporte avançado para dar apoio, porém, quando os socorristas chegaram, só puderam atestar a morte de Jonas.

Os PMs isolaram a área para o trabalho da perícia. Após os procedimentos periciais, o corpo foi recolhido por agente do Instituto Médico Legal (IML) e encaminhado para a sede em Cruzeiro do Sul, onde passará por exames cadavéricos.

A Policia Militar colheu as características dos bandidos e do veículo que participou da ação, realizaram ronda na região e conseguiram parar um veículo de aplicativo com os três suspeitos do crime. Na revista veicular foram encontradas duas armas de fogo, sendo uma pistola modelo Glock 25 (.380) e um revólver calibre 38 com três munições intactas e duas deflagradas.

Diante dos fatos, foi dada voz de prisão aos acusados, que foram encaminhados à Delegacia de Polícia Civil de Cruzeiro do Sul, juntamente com as armas de fogo apreendidas, para serem tomadas as medidas cabíveis.