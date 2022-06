JV referenda pré-candidatura do deputado de Daniel Zen, que tenta reeleição: “Porta-voz da nossa esperança”

O pré-candidato ao Senado pelo Partido dos Trabalhadores (PT), apresentou na noite desta sexta-feira (24), o deputado Daniel Zen como candidato à reeleição em outubro deste ano. Zen já está em seu segundo mandato.

Resgando elogios ao ‘companheiro’, JV diz que o petista “se tornou uma voz necessária na Assembleia Legislativa. Ele é o porta-voz da nossa esperança. Estuda para falar com conhecimento dos temas, tem serenidade e firmeza no embate político, fica sempre do lado das causas populares”, diz.

E continua: “Ainda jovem, é preparado e experiente. É advogado e professor da UFAC. Foi dos melhores secretários dos nossos governos, comigo, Binho e Tião. Fez uma revolução na Cultura e qualificou ainda mais nossa Educação, mobilizando e unindo a comunidade escolar. Daniel também tem história, pois é sobrinho-neto do saudoso médico Mário Maio, senador nota 10. A gente pode até dizer que o Zen é o deputado estadual nota 10, porque ele é bom mesmo e também tem o jeitão desengonçado do Gafanhoto, como todo acreano conhecia o Senador Mario Maia”.

Jorge Viana está fazendo a apresentação de todos os pré-candidatos do partido em seu Instagram. “A pré-candidatura do Daniel Zen é a bola da vez na sequência de apresentação do nosso time para essa campanha de 2022. Um reforço e tanto, né não?”, diz.