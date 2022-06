Laporta defende Piqué após separação de Shakira: “Está sofrendo”

Joan Laporta, presidente do Barcelona, meteu a colher e puxou sardinha para o zagueiro Gerard Piqué sobre a separação do jogador com a cantora Shakira. Para o mandatário do clube catalão, o defensor deve ser “ajudado”.

Em entrevista ao jornal Sport, Laporta defendeu o zagueiro e afirmou que o jogador está passando por um momento complicado. “Piqué está sofrendo. Por mais que imaginemos jogadores com fama, dinheiro e tudo o que gostamos, são pessoas e Piqué é uma grande pessoa. Ele é um dos capitães, deu muito e tem muito a nos dar. Ele está passando por uma situação nada agradável, com crianças muito pequenas e merece a estima e o carinho da torcida”, disse. O presidente do Barça ainda aproveitou para criticar as últimas notícias envolvendo o zagueiro e sua separação com Shakira. “Não preste atenção às notícias que tentam deixá-lo como um homem frívolo, sem sentimentos. Tenho a sorte de conhecê-lo. É uma pessoa extraordinária que está sofrendo. Nós temos que ajudá-lo. Eu serei o primeiro a dar-lhe o amor que merece”, finalizou Laporta. O mandatário do time catalão finalizou a entrevista afirmando que o jogador não deve se aposentar e também não deixará o Barcelona, como foi especulado na imprensa espanhola. O zagueiro de 35 anos tem contrato até junho de 2024.