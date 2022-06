Lenda do vale-tudo, Rei Zulu relembra principais desafios: “Lutei até os 63 anos”

– Os meus desafios eram o seguinte: eu chegava nas cidades sozinho e meu desafio era bem claro. Eu falava: “Olha, não estou aqui pra aprender com ninguém, nem ensinar ninguém, eu vim fazer luta séria”. Eu avisava pro cara saber que era coisa séria, não era brincadeira. Pedia pra levar ambulância, médico, então o pessoal ia sabendo que o negócio era sério.

– Eu era muito confiante porque eu treinava muito. Eu era muito bem preparado, então já tinha aquela confiança. Eu comecei a pegar os adversários, e tinha alguns que sabiam muito mais coisas do que eu. Às vezes, o cara tinha o mestre dele, ou um cara que treinava com ele, e que ficava lá de fora gritando “faz isso, faz aquilo”, mandando fazer em mim, mas eu fazia no cara. Ele gritava “eu não to dizendo pra ti, to dizendo pra ele”. Então ele estava falando alto pro cara fazer em mim, e eu aproveitava e fazia no cara (o que ele mandava). “Jabeia forte na cara dele”, e eu jabeava na cara pra ele não encostar em mim, aí pegava e botava no chão. Eu fui pegando o macete com isso.