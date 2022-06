Lene Petecão anuncia pré-candidatura à deputada federal pelo PSD

Da Câmara Municipal à Câmara Federal, este é objetivo da vereadora Lene Petecão (PSD), que anunciou por meio de suas redes sociais, nesta sexta-feira, 3, a sua pré-candidatura ao cargo deputada federal pelo Acre.

A frente de três mandatos como vereadora de Rio Branco, a parlamentar topou o desafio proposto pelo seu partido. De acordo com Lene, a indicação de sua pré-candidatura veio de cima, da nacional no PSD que tem buscado fortalecer candidaturas femininas.

“No início do ano, estive com a coordenadora Nacional do PSD Mulher, a doutora Alda Marco Antonio, que reforçou o convite para que aceitássemos esse desafio. E eu também pude conversar com o presidente do partido, Gilberto Kassab, em sua recente vinda ao Acre, e nós enxergamos a possibilidade, sim, alcançar o objetivo, que é a eleição. Meus anos de vida pública me qualificam para voos ainda mais altos, estou preparada”, destacou Lene Petecão.

Apesar de ser irmã do senador e pré-candidato ao governo do Acre, Sérgio Petecão, Lene sempre fez a sua própria caminhada política. É conhecida pelo carisma, coragem e espontaneidade. É uma figura conhecida da política acreana e está entre os parlamentares mais atuantes da Câmara de Rio Branco.