Luciano Szafir, após quase morrer, implora por doação publicamente e entrega ausência de Sasha: “Coração partido”

Em seu aniversário de 53 anos, Luciano Szafir afirmou que passou a data sem sua amada filha, Sasha, fruto da relação com Xuxa. Mas, ele não demonstrou estar chateado.

Então, em suas redes sociais Luciano Szafir confessou com quem passou o seu aniversário. “Eu comemorei junto com meus filhos, com exceção da Sasha, que está viajando. Estou muito, muito feliz”, afirmou o galã, que tem ainda mais dois filhos, além de Sasha.

Com milhares de seguidores, o ator tem usado as suas redes sociais para uma boa causa. É que ele aproveita a sua visibilidade para falar de assuntos importantes.

Isso porque, pra quem não sabe, o ator Luciano Szafir sempre está à frente de causas sociais e procurando ajudar o próximo. Em fevereiro deste ano, fortes chuvas atingiram a cidade de Petrópolis, no Rio de Janeiro, deixando muitos desabrigados.

Sendo assim, usando seu poder de pessoa pública, Luciano Szafir pediu ajuda de seus seguidores para que doações fossem feitas. “Fiquei com o coração partido vendo as imagens das chuvas. Minha solidariedade aos moradores de Petrópolis e região. E quem puder ajudar, aqui vai o post de uma instituição que está ajudando as famílias afetadas pela tempestade”, escreveu o pai de Sasha.

Luciano Szafir enfrenta doença que quase tira sua vida

Vale lembrar que Luciano Szafir enfrentou uma série de problemas na sua saúde nos últimos tempos. Mas, apesar do susto, ele está se recuperando. Entretanto, como se não bastasse tudo que passou no ano passado, ele ainda encarou a Covid-19 e chegou a ficar entubado na UTI.

Isso porque, pra quem não sabe, as complicações do coronavírus atingiram Luciano fortemente. Então, ele afirmou que quase morreu por conta da doença. Portanto, recuperado da doença e com pequenas sequelas, ele pediu aos seguidores que tem condições que façam doações em situações caóticas como a de Pretrópolis.