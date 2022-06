Lula: “Fico triste com Forças Armadas batendo continência para quem foi expulso do Exército”

O petista disse que Bolsonaro “não aprendeu nada” enquanto serviu ao Exército.

“Ele é de uma geração, e aqui deve ter muitos companheiros militares, que as pessoas pobres colocavam os filhos para servir o Exército para que o filho aprendesse a ser homem, porque significa que não era boa coisa dentro de casa. E esse cidadão não aprendeu nada, porque foi expulso porque ele queria fazer greve dentro dos quartéis.”

Lula ainda aproveitou o evento para enaltecer sua aliança com Geraldo Alckmin (PSB). Segundo o presidenciável, quando o PT rivalizava com o PSDB, o nível do debate político era muito superior ao dos tempos de Bolsonaro no poder.

“Não é possível a gente imaginar que a gente pode recuperar esse país sozinho. É importante que a gente tenha a sabedoria de trazer junto conosco todas as pessoas que democraticamente querem reconstruir o país. […] Depois de Bolsonaro que saudade dos debates com o Alckmin, com o Serra, com o Fernando Henrique Cardoso, porque a democracia prevalecia naquele momento.”