Luva de Pedreiro anuncia pausa nos vídeos: “Estou de saco cheio”

Iran Ferreira, conhecido como ‘Luva de Pedreiro’, anunciou uma pausa nos seus conteúdos digitais. Durante uma live no Instagram, na noite deste domingo (19), o jovem se mostrou muito irritado com as cobranças que têm sofrido na internet e desabafou.

“Graças a Deus, pai. Estou pelos meus seguidores. O que meus seguidores falarem comigo aí… Tá ligado? Eu não bebo não, parceiro. Estou são. Tá ligado? Mas eu quero desabafar nessa p… Estou de saco cheio já”, afirmou.

Iran Ferreira é o influenciador digital da área de futebol com mais seguidores no Instagram, mais de 14 milhões de seguidores. No TikTok, onde ele viralizou com os seus conteúdos, possui aproximadamente de 17 milhões de perfis.

“Um abração para vocês aí. Esses dias aí eu não posto vídeo não. Vou ficar uns tempos aí… Tá ligado? Sem postar vídeo. Eu vou esfriar a cabeça, pô! Ficam enchendo o saco do cara. Seguir essa p…. sozinho. Deus e meus fãs, mano. F…-se. O resto é o resto”, desabafou o influencer.

Que que rolou com o Luva de pedreiro?? pic.twitter.com/5EJuX7c11C — Sala12 (@OficialSala12) June 20, 2022

O apelido surgiu pelo fato do jovem não ter dinheiro suficiente para comprar um par de luvas de frio como as que usam os jogadores que atuam Europa, ele então usou a criatividade para superar essa adversidade.

Uma característica presente nos vídeos é a sua relação com o Vasco da Gama, Iran herdou por influência da família a paixão pelo time carioca. Sempre exaltando o Gigante da Colina e beijando a Cruz de Malta, Luva de Pedreiro faz questão de mostrar o carinho pelo clube