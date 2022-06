Mãe é atacada na web ao revelar que bebê de um mês nunca tomou banho

A influenciadora Shahnta Hoare, de 24 anos, foi duramente criticada na internet após revelar em seu perfil do TikTok que seu filho, com pouco mais de um mês de nascido, ainda não havia tomado banho. A jovem, que vive em Washington com o marido e seus quatro filhos, disse que optou por não limpar a criança por causa dos benefícios para saúde.

Shahnta deu a luz ao seu quarto filho, Ozzy, no início de maio desse ano. Em junho, fez um vídeo revelando que o caçula ainda não havia tomado nenhum banho sequer. De acordo com a mãe, o intuito era que a pele do bebê tivesse tempo suficiente para absorver o vérnix caseoso.

O vérnix caseoso é uma substância que se forma até o terceiro trimestre da gestação. Com textura pastosa, tem a função de facilitar a passagem pelo canal vaginal no momento do parto, e proteger a criança ainda no útero, permitindo que ela se desenvolva em meio ao líquido amniótico.