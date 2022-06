Mãe é suspeita de queimar mãos de filha com colher quente

Uma menina, de 11 anos, teve as duas mãos queimadas por uma colher quente, como forma de punição, após ter pego uma caixinha de achocolatado, no bairro Coroado, zona Leste de Manaus. Segundo a Polícia Civil do Amazonas (PC-AM), uma das suspeitas do crime é a mãe da criança, uma mulher, de 27 anos