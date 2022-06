Mais de 400 quilos de tambaqui são trazidos de Porto Velho para Sena Madureira

Com a meta de não deixar faltar o peixe no mercado local, os pescadores de Sena Madureira continuam trabalhando com a importação. Na manhã desta terça-feira (28), em torno de 400 quilos de tambaqui foram descarregados no mercado do peixe. A carga saiu de Porto Velho, Rondônia.

De acordo com o pescador Gean Carlos, o quilo está sendo vendido ao preço de 20 reais. “Trata-se de um produto de qualidade e o tambaqui já é vendido tratado. Realizamos a importação porque não está sendo possível capturar nos rios da nossa região”, disse ele.

Além do tambaqui, outras espécies também estão à disposição dos consumidores: Piau, Pirapitinga, Curimatã e Judiá. Dessas, apenas o Jundiá é da região de Sena.

Até a presente data, as piracemas de mandin ainda não surgiram na região de Sena Madureira.