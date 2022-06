Mais de 50 acreanos estão com o direito de dirigir suspenso pelo Detran; veja lista

Após comprovação da materialidade de infrações, mas de 50 acreanos tiveram seu direito de dirigir suspensos pelo Departamento de Trânsito do Acre (Detran).

A lista com os 53 nomes foi divulgada na edição do Diário Oficial do Estado (DOE) desta segunda-feira (20).

“Os condutores deverão apresentar os respectivos documentos de habilitação à Divisão de Suspensão e Cassação do Detran, quando então se dará início ao cumprimento da referida penalidade, ficando os infratores impedidos de dirigirem veículos automotores em todo território nacional e, desde já, advertidos de que a violação acarreta a cassação de habilitação, nos termos do artigo 263, inciso I, do mesmo diploma legal”, diz o decreto.

Transcorrido o período de suspensão e comprovada a frequência a curso de reciclagem, os condutores poderão requerer a devolução de suas habilitações, a teor do artigo 261, § 2º do Código de Trânsito Brasileiro.

VEJA LISTA: