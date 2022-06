Mais de 80 reeducandos trocam facções criminosas por Evangelho, em presídio de Sena Madureira

Um levantamento divulgado nesta semana pela direção do presídio Evaristo de Moraes, em Sena Madureira, divulgou que um número considerável de reeducandos decidiu se desligar das facções criminosas e trilhar um novo caminho, o evangelho de Jesus Cristo.

De acordo com Francisco de Assis, diretor da unidade, atualmente cerca de 85 apenados que estão dentro do presídio não fazem mais parte das facções. “Mediante a pregação da palavra de Deus aqui no presídio, eles decidiram mudar de vida. Assim, gravaram vídeos comunicando suas decisões e estão enveredando por outro caminho”, disse.

A escolha de se afastar das facções pode ser creditada ao projeto “Salvando vidas”, que conta com o apoio do juiz de direito Fábio Farias.

Os reeducandos que escolhem sair das facções são transferidos para o ‘Bloco da Benção’, onde ficam separados dos faccionados. Após a mudança, uma equipe do presídio faz um acompanhamento de perto, para verificar o comportamento do detento.

Atualmente, o presídio de Sena Madureira tem 460 reeducandos internos e 228 no monitoramento eletrônico.

Veja a galeria de fotos: