Mala com looks de Anitta para o Rock in Rio Lisboa é encontrada

Um desespero tomou conta dos fãs e seguidores de Anitta! Prestes a subir pela segunda vez no palco do Rock in Rio Lisboa, em um dia de ingressos esgotados, a musa pop teve seu mala perdida na última sexta-feira(24).

Através do Instagram, a ‘Girl From Rio’ fez um desabafo sobre a perda de todos os seus looks e de seu balé.