Maraisa, dupla com Maiara, sofre acidente em hotel: “Explodiu em mim”; veja vídeo

A cantora Maraisa, da dupla com Maiara, passou por um susto no dia 18 de junho, em um hotel em Jaboticabal, município a 50 quilômetros de Ribeirão Preto, interior de São Paulo. A sertaneja acabou vítima de um acidente no banheiro.

Segundo a assessoria da cantora, o acidente ocorreu enquanto ela tomava banho. O box do banheiro estourou em cima de Maraisa. “No sábado, eu passei um sustinho, eu fui tomar banho depois do show e o box do banheiro estourou em mim, mas foi só um susto”, relata a cantora.

O caso veio a público apenas na manhã desta sexta-feira (24), por iniciativa da cantora, para não preocupar os fãs. “Eu sei que tinha fã no hotel. Primeiro eu quero agradecer a descrição de todos os fãs que estavam no hotel, que viram toda aquela movimentação, que não vazaram os vídeos”, explicou. “O vidro estourou em mim. Fiquei com um corte no pulso”, seguiu ela.

Ainda segundo a assessoria, a cantora foi atendida ainda no hotel pelo Corpo de Bombeiros de Jaboticabal. A assessoria não informou em qual hotel a dupla estava hospedada.