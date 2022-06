Marcha para Jesus no Acre não consta na agenda oficial de Bolsonaro

O presidente da República, Jair Bolsonaro, não deve participar da Marcha Para Jesus em Rio Branco, que acontece nesta sexta-feira (17).

Com rumores de sua vinda ao Acre, a agenda oficial do Planalto traz como como compromisso do presidente para esta sexa, uma cerimônia em Natal (RN), às 11 horas.

A Marcha Para Jesus em Rio Branco, contará com a atração do cantor André Valadão, que já confirmou presença. A expectativa é reunir diversos líderes religiosos e políticos, além de dezenas de fiéis. A concentração inicial no Terminal Urbano às 15h e encerra no estacionamento da Arena da Floresta com o show de Valadão.