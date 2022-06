Márcia Abreu: Fernanda Saab comemora 40 anos com festa árabe em Rio Branco

B-day Supresa

Todas as comemorações possíveis ainda são poucas para celebrar a vida da empresária Talita Marinho. Querida por todos que a rodeiam, ela ganhou uma festa surpresa, orquestrada pelas amigas Patrícia Mendes e Joisse Andrade na noite desta terça, 14, no Point do Pato, ao som de muito sertanejo e presença de amigos íntimos. A homenageada não desconfiou absolutamente de detalhe algum. Foi uma noite memorável e os amigos marcaram presença. Vejam!

Em happy hour bombástico na quarta, no estacionamento da Donn Barbearia, quarteto formado pelos colunistas sociais Moises Alencastro, Robertha Moura, Claudia Souza e Kelly Kley.

4.0 FERNANDA

Na última sexta, Fernanda Saab celebrou quatro décadas de vida com uma super festa temática nos domínios do Afa Jardim. O convite do evento já ditava o tom da festa que teve decor árabe e todo menu da festa inspirado no estilo da festa. E, como bem ela disse: completar 40 anos está sendo maravilhoso! E, foi uma festa sensacional! Amigos de todas as tribos marcaram presença na comemoração, que ficará marcada na memória. Confiram!

Parabéns à Ana Leite pela comemoração de seu aniversário no dia 15. Ela recebeu inúmeros parabéns dos amigos e familiares, em especial dos filhos, netos e noras. Muita saúde e felicidades!

ARRAIAL

No rol de tradição em festa junina, consta o nome do casal Rafael e Mayra Martinello. Passado período critico devido a pandemia, na Chácara Itália, eles reuniram amigos para orquestrar mais uma edição do tradicional Arraial dos Amigos. Com direito a muito forró, muita comida típica, espaço kids com touro mecânico, a festança ocorreu na noite dessa quarta e reuniu muiiitos convidados, que estavam para lá de animados. Confiram alguns momentos.