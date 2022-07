Mariana Tavares é a nova colunista do ContilNet; conheça a trajetória da publicitária no AC

Especializada em publicidade e marketing e com 10 anos de carreira nas principais redações do Acre, a publicitária Mariana Tavares estreia nesta quinta-feira (30) como colunista do ContilNet.

Em entrevista, Mariana contou sobre sua jornada e todas os caminhos percorridos. Natural de Goiânia, a acreana de coração já teve um pezinho no curso de Direito, mas sua alma se encontrou com a publicidade.

“Sou goiana, mas tenho família aqui em Rio Branco, então sou acreana de coração. Eu sempre vim pra cá, morei aqui uma parte da infância, uma parte da adolescência e depois fui morar fora. Morei nos Estados Unidos no Texas, em Porto Velho, e vim pra cá em 2010, mais precisamente passar umas férias e não fui mais embora. Eu cursava Direito, estava no último período e abandonei porque eu me descobri na publicidade. Fui aparecer no vídeo de uma campanha política, e simplesmente me apaixonei pela produção, criação por tudo que tem na publicidade, me encontrei, descobri meu propósito e não saí mais. Trabalhei quatro anos na agência em todas as áreas, e montei a minha em seguida, assim que sai da agência.”

Marina já atuou em vários programas de TV, assinou uma coluna social chamada ‘Para Tudo!’ e se redescobriu no marketing digital, área que atua até hoje. Trend huner, a caçadora de tendências revelou ao site que foi a criadora da famosa marca de restaurantes Deck no Acre.

“Dava entrevista como consultora de moda, palestras, e era convidada para eventos. Até que fui convidada para trabalhar na TV Rio Branco em 2014. Fui contratada pela TV Rio Branco, entrei na TV, mas tinha em paralelo à minha própria agência, e também um pouco antes disso, em 2021, comecei a trabalhar com a internet, já enxerguei o marketing digital, monetizei meu perfil no Instagram. Eu tinha coluna chamada “Para tudo” e a coluna era no jornal Rio Branco e no Instagram também. Então, eu já fazia os trabalhos de influenciadora ali paralelo à coluna. Foi muito bacana e falava de tendências, de tudo: moda, gastronomia, decoração, estilo de vida.

“E foi onde eu comecei a estudar as tendências. Eu sou um ‘Trend Hunter’, que são os caçadores de tendências, a gente procura, estuda tendências para colocar elas antes que se tornem populares, vamos dizer assim. E foi assim que eu criei a marca do restaurante Deck, com esse estudo, a logo, nome, identidade visual, entre outras marcas daqui também, esse é um case de sucesso. Trabalhei em paralelo na TV e no marketing digital, através das redes sociais”.

Uma das primeiras blogueiras do Acre, a comunicadora nata é criadora do prêmio Glow, considerado o maior prêmio digital do Acre. Mas antes desse fenômeno na TV e no marketing digital, Mariana sempre caminhou no mundo fashion. Na companhia da mãe, Ana Stela Tavares, ela comandava um ateliê de customização personalizada chamado MariMari Atelier. O ateliê encerrou as atividades após a morte da mãe.

“Antes de trabalhar na tv, fazia consultoria de moda para lojas e publicava na coluna. Nessa época eu também tinha meu ateliê de customização personalizada. Fazia jaquetas, bolsas, fiz até vestido de casamento. Eram bordados estilosérrimos, isso em 2012 ate 2014. Parei quando minha mãe faleceu, bordávamos juntas.”

Mariana iniciou sua carreira na TV Rio branco e encerrou na TV Gazeta. Decidiu apostar na sua agência Glow, investindo no marketing digital no Acre.

A coluna Mariana Tavares estreia nesta quinta-feira (30) com conteúdo novo e exclusivo para nossos leitores, toda semana. Fique ligado!