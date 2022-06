Marido de Ana Hickmann arma barraco com a loira e apresentadora desabafa: “Não vou ficar correndo atrás dele”

Ana Hickmann decidiu fazer uma reforma na mansão sem consultar seu marido. Dessa forma, Alexandre Correa teve uma reação bem ruim com a loira e armou barraco. Vale lembrar que o casal é casado há 25 anos.

Em resumo, Ana Hickmann e Alexandre Correa são bastante conhecidos pelo público. Principalmente atualmente, isso porque Ana tem um canal no YouTube onde mostra detalhes da sua vida. Inclusive, sobre seu marido.

Dessa forma, a famosa decidiu fazer uma reforma em seu jardim. O casal mora em uma mansão gigante em Itu, interior de São Paulo. Sendo assim, a apresentadora decidiu gravar a reação do marido. Quando Alexandre chegou em casa, a obra já tinha iniciado.

Em resumo, o jardim do casal estava cheio de tratores e caminhões. Ou seja, tudo pronto para o início da obra. Assim, o marido de Ana ficou em estado de choque. “A questão é o que você omite as coisas”, iniciou o Alexandre. “Eu não omiti, eu te mostrei o projeto”, rebateu Ana. .”Você omite as coisas”, seguiu o empresário, irredutível. “Eu te mostrei o projeto inteiro”, disse ela.

“Ah para, para Aninha. Não vou te escutar”, finalizou Alexandre totalmente estressado com a situação.

“Vem aqui, não me deixa falando sozinha. Eu não vou ficar correndo atrás dele acalmar primeiro, depois eu falo”, disse Ana Hickman abalada com a situação.

Contudo, após um tempo tudo pareceu se ajeitar. Isso porque, Alexandre Correa voltou para escutar a esposa. “Você não vai brigar comigo aqui né?”, indagou ela bem tensa.

“Eu não tô brigando”, dizia o rapaz antes de ser cortado por Ana Hickmann. “Ah não você está o que? Surtando?”, retrucou a famosa. Mas apesar de todo o climão o casal se resolveu. Por fim, a obra vai ser realizada.

Ana Hickmann toma decisão e expõe crise no casamento

Vale ressaltar que nem tudo são flores no casamento da apresentadora e do empresário. Na verdade, há alguns dias a loira revelou que eles já passaram por uma crise.

“A gente já passou por crise. Que casal não passou por crise?”, disparou Ana Hickmann.