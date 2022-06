Marina Silva apresentará propostas ambientais em ato de apoio a Haddad

A ex-ministra do Meio Ambiente Marina Silva estará no ato organizado pela Rede para declarar apoio à candidatura de Fernando Haddad ao governo de São Paulo. O evento ocorre neste sábado (11/6).

Ao lado de outros quadros da Rede, Marina levará um caderno com propostas para avaliação de Haddad. A discussão do programa de governo do petista ainda está em andamento.

Entre as sugestões da Rede — e de Marina —, está a criação de uma secretaria exclusiva para temas ambientais e de uma pasta intersecretarial e vinculada ao gabinete do governador para combater mudanças climáticas no estado.

Marina foi cotada pelo PT como candidata a vice de Haddad ou a senadora, mas a Rede sustenta que a ex-ministra concorrerá à Câmara dos Deputados.