Marinha conduzirá buscas por jornalista e indigenista desaparecidos

O Ministério Público Federal (MPF) informou, nesta segunda-feira (6/6), que instaurou procedimento administrativo para apuração do desaparecimento do indigenista Bruno Araújo e do jornalista Dom Phillips na região do Vale do Javari, no extremo oeste do Amazonas. O órgão diz ter sido comunicado do sumiço pela manhã.

Em nota, o MPF destaca que, além de ter aberto investigação sobre o caso, acionou a Polícia Federal, a Força Nacional e a Marinha do Brasil, para que prestem auxílio na operação que busca localizar os desaparecidos.

Segundo os procuradores, a Marinha já confirmou que conduzirá as atividades de busca na região, por meio do Comando de Operações Navais. O Metrópoles procurou a força militar para comentar o assunto, mas não obteve retorno até a última atualização desta reportagem.

Mais cedo, a Polícia Federal informou que já havia instaurado inquérito para apurar o sumiço.

