Marta rompe com zagueira e se envolve com outra atleta do seu time

Os bastidores do Orlando Pride andam agitados, mas não em relação a contratações e sim no departamento romance. A craque brasileira Marta rompeu o noivado com a zagueira americana Toni Deion, com quem estava desde 2019, mas já emendou um novo relacionamento: a americana Carrie Lawrence, que também é defensora do time.

Deion não ficou para trás: ela está se relacionando com a brasileira Eduarda Pavão, que foi responsável pela comunicação digital do Orlando Pride por mais de dois anos. Ela deixou a equipe em fevereiro. Marta e Toni pararam de se seguir no Instagram e arquivaram suas fotos juntas. Em dezembro, a camisa 10 postou um story parecendo indicar o fim do relacionamento: “Dizem que o tempo é a melhor cura…tempo, por favor não demore muito”, escreveu a brasileira de 36 anos. No último domingo, Marta postou uma foto em clima de romance com Lawrence, marcando a companheira. Toni revelou que também seguiu em frente, postando diversas fotos com Eduarda em suas redes sociais. Instagram/Reprodução Instagram/Reprodução A história toda viralizou no TikTok após a influencer Jac, que utiliza a @ flexoeslesbicas, ter postado um vídeo relatando os detalhes dos bastidores do Orlando Pride. O vídeo teve 80 mil visualizações. Apesar do término e das novas relações que surgiram, as envolvidas parecem ter mantido um bom relacionamento. Toni desejou melhoras à ex-noiva, que se recupera de uma lesão no joelho e não foi convocada para a Copa América Feminina pela treinadora Pia Sundhage. Marta e Toni também mantêm a conta dos três cachorros que adotaram juntas – Zoe, Zeca e Toby.