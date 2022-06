Martelo batido? Liderança do PT diz qual será os rumos de Jorge Viana nas Eleições

Pelo que disse o ex-presidente estadual do Partido dos Trabalhadores (PT), Casario Campelo Braga, o ex-senador Jorge Viana já decidiu qual será o cargo que vai disputar nessas Eleições de 2022.

Após um encontro com Jorge, Cesario, que tem interesse em uma cadeira na Assembleia Legislativa do Acre (Aleac), disse que o petista é pré-candidato ao Senado.

“Sempre é bom ouvir nosso companheiro e pré-candidato ao senado Jorge Viana. Conversamos sobre as dificuldades que o Brasil e o Acre estão vivendo e como encontrar soluções para esses dias tão difíceis. Aproveitei pra pegar umas dicas sobre estratégias eleitoral. Jorge tem sido um entusiasta e ajudado muito na construção da nossa pré-candidatura a deputado estadual”, disse o pré-candidato a deputado.

No final da publicação que registra o encontro, Braga mais uma vez confirma o interesse de JV nas Eleições.

“Saio da conversa cheio de esperança e determinado a trabalhar ainda mais. Com fé em Deus, Lula na presidência e nosso companheiro Jorge Viana no senado federal tenho certeza que vamos reconstruir o nosso estado, cuidar das pessoas e fortalecer ainda mais a luta dos trabalhadores e trabalhadoras”, finalizou.

Jorge ainda não se manifestou publicamente sobre o assunto. As lideranças do PT e do PSB pretendem colocá-lo como postulante a vaga no Senado na chapa que terá como pré-candidato ao governo o deputado Jenilson Leite.