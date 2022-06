Mecânico que torturou Nego Bau é condenado a 5 anos de prisão

O mecânico Jefson Castro da Silva Ferreira foi condenado a 5 anos de prisão em regime fechado, sem direito de apelar em liberdade, pelo crime de tortura contra Renan Souza, o Nego Bau. O crime denunciado pelo Ministério Público do Acre ocorreu em dezembro do ano passado e foi sentenciado nessa terça-feira (28) pela 3ª Vara Criminal da Comarca de Rio Branco.

Bau vivia em situação de rua e morreu no Pronto-Socorro da Capital, no dia 15 de janeiro deste ano, após dar entrada na unidade hospitalar com o dedo amputado, consequência da tortura.

O mecânico chegou a gravar vídeo do ato praticado contra à vítima e divulgou as imagens nas redes sociais. Ele utilizou-se de um terçado para decepar o dedo de Nego Bau e obrigou a vítima a dizer que tinha perdido o dedo em consequência de maldade que teria feito. O crime chocou e revoltou acreanos.

Na sentença, assinada pelo juiz Raimundo Nonato, ele considerou excesso da culpabilidade do réu pela crueldade do crime e constrangimento em decorrência das imagens divulgadas.