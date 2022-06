Menina de 11 anos fica grávida e mãe denuncia padrasto após semelhança com bebê no AM

Um homem de 41 anos foi preso suspeito de estuprar a enteada, uma menina de 11 anos, em Jutaí, no Amazonas. A Polícia Civil do Amazonas (PC-AM) chegou ao suspeito após e criança engravidar e a mãe notar semelhança entre o bebê e o padrasto da vítima.

Policiais da 56ª Delegacia Interativa de Polícia (DIP) de Jutaí (distante 751 quilômetros de Manaus) cumpriu o mandado de prisão preventiva em nome do homem no sábado (18), por volta das 11h30. As informações foram divulgadas nesta quarta-feira (22).

A prisão ocorreu na casa do suspeito.

De acordo com a investigadora Susan Lima, gestora da 56ª DIP, o crime teria ocorrido em julho de 2021 e, inicialmente, o caso foi denunciado pelo Conselho Tutelar do município, após o órgão tomar conhecimento de que a vítima estava grávida.

O bebê nasceu este ano. Ao notar semelhança física entre a recém-nascido e o suspeito, a mãe da menina denunciou o homem.

“Em maio deste ano, após o nascimento do bebê, a responsável legal da criança comunicou o fato às autoridades policiais, por ter desconfiado que sua filha teria sido vítima de abusos por parte do padrasto, em virtude do bebê se assemelhar a ele”, informou a investigadora.

De acordo com Susan Lima, após os relatos, a PC-AM pediu a prisão do suspeito. Depois que a justiça expediu o mandado, as equipes saíram para prender o homem.

Segundo a Polícia Civil, ele confessou o crime.

“Essa prisão teve como intuito resguardar a segurança da vítima. Solicitamos que a população, caso saiba de tais práticas, denuncie, nos ajudando a combater os crimes contra a criança e ao adolescente”, ressaltou a investigadora Susan Lima.

Decisão judicial

O mandado de prisão foi expedido no dia 8 de junho deste ano, pela juiza Janeiline de Sá Carneiro.

Procedimentos