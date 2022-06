“Mesmo velho e gordo, arranco a cabeça dele”, diz Popó a José Aldo

Ex-campeão mundial de boxe, Acelino “Popó” Freitas tem sido destaque no mundo das lutas desde quando duelou contra o youtuber Whindersson Nunes em janeiro deste ano. Na ocasião, o baiano de 46 anos desafiou José Aldo, ex-campeão do UFC. Porém, a resposta do lutador de MMA ao desafio não foi bem digerida pelo pugilista.

Ao podcast Denilson Show, Popó disse que o comentário de Aldo foi ofensivo. “Foi desrespeito, ele falou sério, não foi promoção. Eu falei logo depois da luta que queria desafiar ele. E se eu desafio alguém, é porque acho que ele é bom. Ele deveria ter pensado: ‘Pô, ele acha que eu sou bom, que massa’. Aí ele vai e fala: ‘Ele é tão burro, que nem sabe que eu tenho contrato com o UFC e eles não vão liberar’”.

Sobre uma eventual proibição de José Aldo fazer uma luta fora do UFC, Popó destacou que McGregor, que era campeão dos pesos-leves da organização, fez uma luta de boxe contra Floyd Mayweather.

“Não é isso, não, é que ele não tem moral com o UFC. Ele nunca ganhou mais que 100 mil dólares no UFC. Aí ele fala que ganha não sei quantos milhões. M*** nenhuma. O único lutador que tem moral no UFC se chama McGregor, que o UFC liberou para lutar com o Mayweather. José Aldo não tem moral nenhuma, é feio e o UFC não vai liberar ele pra lutar comigo”.

Apesar dos empecilhos à realização do combate, o ex-campeão mundial de boxe não se esquivou de analisar como seria o combate com Aldo.

“Tenho certeza de que ele não passa do 3º round. Certeza absoluta. Se for boxe, é certeza. Se for MMA ou kickboxing, que é o que ele luta, eu não passo do 1º (round). Mas, se ele vier pro boxe, arranco a cabeça dele. Certeza absoluta. Mesmo velhinho e gordo, eu te bato”.