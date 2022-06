Michelle Melo anuncia oficialmente pré-candidatura a deputada estadual

A vereadora Michelle Melo (PDT) oficializou, neste sábado (18), sua pré-candidatura a deputada estadual nas eleições de outubro de 2022.

A médica tinha posto seu nome a disposição do partido para o Governo do Acre e seu nome foi ventilado como vice de Jenilson Leite (PSB). Também houve rumores de que poderia disputar uma vaga na Câmara Federal, mas todas as especulações foram sanadas com uma série de postagens feitas pela vereadora.

Confira a publicação:

