Ministra da Família chega ao Acre; evento é marcado por protestos no Palácio Rio Branco

A ministra da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, Cristiane Britto, chegou ao Acre nesta segunda-feira (20) para participar de uma agenda de entrega de veículos para os Conselhos Tutelares do Estado.

O evento organizado na Esplanada do Palácio Rio Branco contou com a presença de diversas autoridades, incluindo a governadora em exercício do Acre, Waldirene Cordeiro, a senadora Mailza Gomes, o prefeito Tião Bocalom e alguns secretários de Estado.

O momento também foi marcado por protestos conduzidos pelas mães das 10 crianças vítimas de Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG), que levaram bannes ao local e chamaram a atenção da ministra para a situação.

Na ocasião, a ministra acolheu as genitoras e se comprometeu a levar o pedido da governadora em exercício de uma atenção especial por parte do Governo Federal para a situação ao presidente Jair Bolsonaro.

“Estou aqui sensibilizada com a questão e entendo que não há nenhuma palavra que consiga abarcar a dor de vocês, mas o Governo do Estado está fazendo todo o necessário para lidar com essa situação da melhor forma, equipando mais ainda os hospitais e garantindo melhorias à população. A ministra já se comprometeu em levar um pedido de olhar especial do Governo Federal ao presidente. Estamos juntos”, destacou Cordeiro.

Distribuição de recursos e investimentos

O investimento do Governo Federal na ação foi de R$ 1,9 milhão.

Os kits, compostos por computador, impressora, refrigerador, bebedouro e TV com acesso à internet, além dos carros serão entregues para os Conselhos Tutelares das cidades de Rio Branco (3), Assis Brasil (1), Brasiléia (1), Cruzeiro do Sul (1), Feijó (1), Plácido de Castro (1), Mâncio Lima (1), Manoel Urbano (1), Sena Madureira (1), Senador Guiomard (1), Tarauacá (1), Xapuri (1) e Porto Acre (1).