Ministra da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos desembarca no Acre nesta segunda-feira

A titular do Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos (MMFDH), Cristiane Britto, entrega, durante evento, nesta segunda-feira (20), em Rio Branco (AC), 15 veículos e kits de equipagem para Conselhos Tutelares do estado do Acre. O investimento do Governo Federal na ação foi de R$ 1,9 milhão. A cerimônia terá a presença da governadora em exercício, desembargadora Waldirene Cordeiro.

Os kits, compostos por computador, impressora, refrigerador, bebedouro e TV com acesso à internet, além dos carros serão entregues para os Conselhos Tutelares das cidades de Rio Branco (3), Assis Brasil (1), Brasiléia (1), Cruzeiro do Sul (1), Feijó (1), Plácido de Castro (1), Mâncio Lima (1), Manoel Urbano (1), Sena Madureira (1), Senador Guiomard (1), Tarauacá (1), Xapuri (1) e Porto Acre (1).

A ação de entrega dos equipamentos aos Conselhos Tutelares faz parte do Programa de Equipagem e de Modernização da Infraestrutura dos Órgãos, das Entidades e das Instâncias Colegiadas de Promoção e de Defesa dos Direitos Humanos (Pró-DH), que irá destinar 854 carros em todo o país até o final de 2022.

Estão previstos também, o repasse de 20 pistolas e quatro viaturas às Polícias Civil e Militar, destinadas ao combate à violência contra a mulher. Os armamentos e viaturas são oriundas de doação da Força Nacional, após articulação do ministério.

A ministra Cristiane Britto também fará o anúncio da instalação da Casa da Mulher Brasileira no Acre e abrirá o Workshop de Capacitação da Rede de Enfrentamento à Violência contra as Mulheres do estado. A Gestora visita a sede da Defensoria Pública do Estado do Acre, onde conhece o Projeto Rhuamm – Rede Humanizada de Apoio a Meninas e Meninos, coordenado pelo Núcleo de Cidadania da instituição.

Serviço:

Cerimônia de entrega das viaturas e armamentos para as Polícias Militar e Civil, anúncio da instalação da Casa da Mulher Brasileira, Núcleo Integrado de Atendimento à Mulher, Qualificação para Mulheres em Situação de Violência Doméstica e abertura do Workshop de Capacitação da Rede de Enfrentamento à Violência contra as Mulheres do estado do Acre.

Data: Segunda-feira (20)

Horário: 9h30 (horário local) 11h30 (horário de Brasília)

Local: Esplanada do Palácio Rio Branco. Av. Getúlio Vargas, S/N – Centro. Rio Branco (AC)

Visita à Defensoria Pública do estado do Acre

Horário: 11h30 (horário local) 13h30 (horário de Brasília)

Local: Defensoria Pública do Estado do Acre. Av. Antônio da Rocha Viana, 3057 – Santa Quitéria, Rio Branco (AC)

Cerimônia de entrega de veículos para os Conselhos Tutelares do Acre

Horário: 15h (horário local) 17h (horário de Brasília)

Local: Esplanada do Palácio Rio Branco. Av. Getúlio Vargas, S/N – Centro. Rio Branco (AC)