Monitorados por tornozeleira são presos em flagrante acusados de fazer arrastão em ônibus da Sobral

Os monitorados por tornozeleira eletrônica, Alexssandro Pinheiro Crispim, 18 anos, e Ocivan Silva de Souza, de 28, foram presos acusados de realizar um arrastão em um ônibus que faz a linha da Sobral, na tarde desta terça-feira (14). O crime ocorreu na Rua Minas Gerais, no bairro Dom Giocondo, em Rio Branco.

Segunda informações das vítimas, a dupla teria embarcado no ônibus no Terminal Urbano, na área central de Rio Branco, se passando por passeiros e teriam anunciado o assalto no trajeto da Rua Rio de Janeiro e Minas Gerais.

Os dois teriam rendido os passageiros e subtraído seis celulares das vítimas, fugindo correndo em seguida.

Passageiros desceram do ônibus em seguida e pediram ajuda a uma guarnição da Força Tática do 1° Batalhão que passava na mesma hora em que o crime ocorreu. Em uma ação rápida, os PMs conseguiram fazer a abordagem e prender os dois em flagrante.

Na revista pessoal foram encontrados os celulares roubados, sendo que havia 3 unidades com cada e uma arma de fogo tipo garruncha com um munição intacta.

Diante dos fatos, foi dada voz de prisão aos monitorados, que foram conduzidos para a Delegacia de Flagrantes (Defla), com os celulares roubados e a arma de fogo para serem tomada as medidas cabíveis.

As vítimas estiveram na Defla, onde reconheceram a dupla e, após realizarem os boletins de ocorrências, conseguiram recuperar os celulares.