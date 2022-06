Morte do grande amor de Roberto Carlos deixa o cantor dilacerado e choro toma conta do Brasil

Roberto Carlos sempre exibe fotos de sua trajetória em cima do palco. Agora com 80 anos e mais de 50 só de música, ele possui muitos admiradores declarados. Ele teve bens penhorados após dívida.

Todavia, na vida íntima ele já roubou a cena por causa dos seus relacionamentos. O famoso é muito sigiloso quando o tema é sua parte pessoal e quando expõe alguma coisa, é porque está com o pé no altar.

Roberto Carlos já foi comprometido três vezes e seu primeiro casamento foi com Cleonice Rossi. O matrimônio do cantor e Nice Rossi se manteve por 11 anos e em 1979 aconteceu o fim, porém de maneira amigável. O rapaz fez questão de ver sua ex-mulher quando ela foi diagnosticada com câncer e ficou ao seu lado até o falecimento em 1990.

No ano de 1980 o artista exibia ao povo sua nova amada e logo depois mulher, Myriam Rios. Inusitadamente o matrimônio do casal também se manteve por 11 anos. Os dois possuem uma diferença de 16 anos de idade.

Além disso, sua derradeira mulher, e para muitos o grande amor do artista é Maria Rita.

Roberto Carlos e ela se viram em 1977, quando ela tinha só 16 anos e o artista tinha 20 anos a mais. Os pais da garota proibiram o relacionamento. Todavia, 14 depois, eles se reviram e enfim concretizaram seu desejo. Ela foi a única esposa com quem o cantor se casou no cartório. Os dois ficavam sempre lado a lado e eram almas gêmeas, segundo o próprio Rei.

Amor de Roberto Carlos tem final trágico

Em 1998, Maria Rita descobriu um câncer na região pélvica. Quando a informação apareceu, ele abandonou a trajetória artística para ajudar sua amada. Depois de toda a batalha e busca por tratamento, a mulher morreu no dia 19 de dezembro de 1999, com 38 anos. Desde essa época ele nunca mais oficializou nem apareceu com ninguém.