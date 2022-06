MPAC dá início à construção de sede própria em Assis Brasil

O procurador-geral de Justiça Danilo Lovisaro do Nascimento participou, nesta sexta-feira, 03, da cerimônia de lançamento da pedra fundamental que marca o início das obras de construção da sede do Ministério Público do Estado do Acre (MPAC) no município de Assis Brasil.

As novas instalações, que devem ser concluídas no prazo de 06 meses, seguirão o padrão de acessibilidade e sustentabilidade adotado pelo MPAC em todas as suas unidades, e serão erguidas numa área de fácil localização facilitando o acesso da população aos serviços do Ministério Público.

“Comecei minha carreira no Ministério Público do Acre atuando em Brasileia, Epitaciolândia e Assis Brasil, e lembro que era muito difícil chegar até aqui. Agora, vinte e quatro anos depois vamos poder concretizar o sonho de ter uma sede própria do MP, que vai melhorar as condições de trabalho de membros e servidores, como também a prestação dos serviços aos munícipes”, comentou o procurador-geral.

A nova sede será construída em um terreno doado pela Prefeitura de Assis Brasil, sendo financiada com recursos de emenda parlamentar no valor de R$ 600 mil de autoria do deputado federal Alan Rick. O parlamentar participou da solenidade e destacou que o “início da construção marca definitivamente a presença do Ministério Público no município”.

O prefeito Jerry Correia, que na ocasião entregou o Plano Municipal de Resíduos Sólidos, enfatizou a importância da atuação do Ministério Público na cidade, localizada na tríplice fronteira entre o Brasil, o Peru e a Bolívia, sendo rota de tráfico de drogas e corredor de passagem de imigrantes.

Ainda em sua fala, o procurador-geral enalteceu o apoio da Câmara Municipal, que aprovou a doação do terreno, bem como a parceria com a Prefeitura, com o deputado Alan Rick e com a Secretaria de Infraestrutura do Estado (Seinfra).

Também participaram da cerimônia, o procurador-geral adjunto para Assuntos Jurídicos, Celso Jerônimo de Souza, o secretário-geral do MPAC, Glaucio Oshiro, o promotor de Justiça Juleandro Martins, além de autoridades locais.