Mulher é executada a tiros após ser levada por homem a porto abandonado de Rio Branco

Uma mulher ainda não identificado pela polícia foi morta a tiros na madrugada desta quarta-feira (29), na Rua Epaminondas Jácome, no bairro Cadeia Velha, na região Central de Rio Branco.

Segunda informações da polícia, a mulher foi levada por volta das 2h30 para um antigo porto de embarcações abandonado no bairro Cadeia Velha e foi morta com cinco tiros, sendo que um atingiu a cabeça e outros quatro em várias partes do corpo. Após a ação, o autor do crime fugiu do local.

Populares acionaram o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), que ao chegar no local só pode atestar a morte da mulher.

A área foi isolada para os trabalhos da perícia e o corpo da vítima foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML), para os exames cadavéricos.

Policiais militares do 1° Batalhão estiveram no local e tentaram procurar por algum possível envolvido no crime, mas ninguém foi encontrado até o fechamento desta matéria.

A motivação do crime é desconhecida pela polícia. O caso será investigado pelos agentes de Polícia Civil da Equipe de Pronto Emprego (EPE), da Delegacia Especializada de Investigação Criminal (DEIC).