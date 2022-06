Mulher é morta por ex-companheiro com um tiro na cabeça após ela ter deixado criança com o pai em Rio Branco

Ingrid Maciano da Silva, de 20 anos, foi morta com um tiro na cabeça, na noite deste domingo (12). O crime aconteceu na rua Padre José, no bairro Triângulo Novo, na região do Segundo Distrito de Rio Branco.

Segundo informações da polícia, Ingrid era moradora do bairro Triângulo e atualmente estava morando no Conjunto Habitacional Cidade do Povo, e havia voltado ao Triângulo para deixar sua filha para o ex-marido. No caminho, ela encontrou outro ex-companheiro, identificado como Daniel, que depois de poucos minutos, surtou e de posse de uma arma de fogo disparou um tiro na cabeça da vítima que morreu antes de ser socorrida. Após a ação, o criminoso fugiu do local.

Populares acionaram o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), que ao chegar no local só pode atestar a morte de Ingrid.

A área foi isolada para os trabalhos da perícia e o corpo da vítima foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML), para os exames cadavéricos.

Policiais militares do 2° Batalhão estiveram no local e tentaram procurar pelo criminoso, mas ninguém foi encontrado até o fechamento desta matéria.

O caso será investigado pelos agentes de Polícia Civil da Equipe de Pronto Emprego (EPE), da Delegacia Especializada de Investigação Criminal (DEIC).