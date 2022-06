A colombiana Mafe Walker tem feito sucesso nas redes sociais por seus vídeos no qual afirma estar falando idioma extraterrestre. Em uma recente entrevista à TV Azteca, no México, onde vide, ela demonstrou seus conhecimentos ao vivo. Veja abaixo.

Sucesso no TikTok, Mafe soma mais de 460 mil seguidores com seus vídeos já tendo obtido mais de 2 milhões de curtidas.

”Através da Aghata (com a qual fez um curso), relembrei todos os meus dons psiquicos, todas as memórias que levamos no DNA de outras galáxias e constelações, das estrelas e outros planetas, outros planetas, e meu corpo, todos os meus dados, começaram a se ativar”, disse Mafe ao ser questionada pelo apresentador sobre suas habilidades.

Em seu perfil nas redes sociais, ela promete que através do seu campo de eletromagnetismo, equilibra a ativação e sincronização na sintonização simpática e parassimpática dos seus prótons, nêutrons, elétrons, células e sistemas e órgãos físicos.

Nas publicações, ela diz ser um portal de conexão intergalático e de energia. Ela também vende cursos online sobre o tema e também de forma presencial, nas pirâmides de Teotihuacan, no México.

”Transmissão de Informação da minha essência do meu DNA galáctico e tecnológico, ou seja, um dom sagrado e habilidades psíquicas e dons que todos os humanos carregam”, escreve em suas publicações.

No entanto, não há evidências científicas sobre o que a mulher diz realizar.